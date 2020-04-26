سعد: جل ما نتمناه في ذكرى 26 نيسان رحيل ما تبقى من أزلامهم

أعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "26 نيسان 2005 أثمرت سنين النضال ودماء الشهداء انتصارا على الاحتلال السوري، وجل ما نتمناه في الذكرى رحيل ما تبقى من أزلامهم أعداء الشرعية والسيادة المتحكمين بمفاصل البلاد سعيا لبناء ​لبنان القوي​ والمستقل" .

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