اعتصام لأهالي نحلة احتجاجا على انتشار السرقات في البلدة

نفذ أهالي بلدة نحلة، اعتصاما في ساحة البلدة احتجاجا على موجة السرقات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وشملت: محول الكهرباء، كابلات شبكة الكهرباء، طلمبات المياه لبعض المزارعين ومن المنازل.
ولفت المختار علي حويشان يزبك في تصريح باسم المعتصمين، إلى انه "تحصل سرقات لطلمبات مياه الآبار الارتوازية لري المزروعات، ولكابلات شبكة الكهرباء، كما سرقت بطاريات محطة شبكة الهاتف الخلوي في البلدة، لذا نحن نناشد القوى الأمنية التدخل ووضع اليد على هذه الموجة من السرقات وتوقيف السارقين المعروفين لديها". واعتبر أن "الحال الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع والبطالة، وقد تكون هي الدافع عند البعض للسرقة، ولكن هذه الأعمال غير مبررة ويجب وضع حد لها".
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