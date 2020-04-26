اعتصام لأهالي نحلة احتجاجا على انتشار السرقات في البلدة

نفذ أهالي ​بلدة نحلة​، اعتصاما في ساحة البلدة احتجاجا على موجة ​السرقات​ التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وشملت: محول ​الكهرباء​، كابلات شبكة الكهرباء، طلمبات ​المياه​ لبعض ​المزارعين​ ومن المنازل.

ولفت المختار علي حويشان يزبك في تصريح باسم المعتصمين، إلى انه "تحصل سرقات لطلمبات ​مياه الآبار​ الارتوازية لري المزروعات، ولكابلات شبكة الكهرباء، كما سرقت بطاريات محطة شبكة ​الهاتف​ الخلوي في البلدة، لذا نحن نناشد ​القوى الأمنية​ التدخل ووضع اليد على هذه الموجة من السرقات وتوقيف السارقين المعروفين لديها". واعتبر أن "الحال الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع و​البطالة​، وقد تكون هي الدافع عند البعض للسرقة، ولكن هذه الأعمال غير مبررة ويجب وضع حد لها".