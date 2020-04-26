البعريني: لضبط الأسعار بدل التلهي بتصفية الحسابات السياسية

لفت النائب ​وليد البعريني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا ​السلطة​ ترحم شعبها ولا التجار يرحمون الناس، والنتيجة غلاء فاحش يطال الأساسيات ولقمة العيش حتى بات ​الصيام​ متواصلاً لدى بعض العائلات نتيجة تعذر تأمين الإفطار". وناشد ​الحكومة​ وتحديداً ​وزارة الإقتصاد​ "لضبط الأسعار بدل التلهي بتصفية الحسابات السياسية وترك الناس تعاني بلا رقيب ولا حسيب".

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