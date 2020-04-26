حسن: الحكومة لن تبخل على المستشفيات الحكومية بتجهيزاتها وكوادرها

أكد ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ "مواكبة تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ وتأهيلها لتكون على قدر تحديات المرحلة، وهذا مسار مستمر، ولن تبخل ​الحكومة​ على المستشفيات الحكومية بتجهيزاتها وكوادرها". وخلال تسليمه جهازي تنفس وجهاز تصوير أشعة محمول لرئيس مجلس إدارة ​مستشفى​ ​بعلبك​ الحكومي الدكتور حسان يحفوفي، في حضور عضو ​لجنة الصحة النيابية​ الدكتور ​علي المقداد​، رئيس مصلحة الصحة في محافظة ​بعلبك الهرمل​ الدكتور محمود ياغي ورئيس قسم الصحة الدكتور ​محمد الحاج حسن​. وأشار إلى أن "هذه الهبة من ​منظمة الصحة العالمية​، وكما وعدنا سنعمل ل​تحقيق​ أمنية المجتمعات بتأهيل المستشفيات الحكومية التي أظهرت بأنها في الوقت الصعب هي على قدر التحدي". إضغط للمزيد

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