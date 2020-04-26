شريم:بعد تقرير الشركة التي ستدقق بحسابات مصرف لبنان لكا حادث حديث

رأت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "للوصول الى الإصلاح الشامل الذي يطالب به الناس لابد من البدء بالموضوع الأكثر الحاحاً وهو التدهور المالي غير المسبوق".

وأضافت "عليه جاء القرار بأن تقوم شركة اجنبية محايدة بالتدقيق بحسابات ​مصرف لبنان​ المسؤول الاول عن الاستقرار النقدي في البلد, وبعد التقرير لكل حادث حديث".