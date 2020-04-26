رأت وزيرة المهجرين غادة شريم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "للوصول الى الإصلاح الشامل الذي يطالب به الناس لابد من البدء بالموضوع الأكثر الحاحاً وهو التدهور المالي غير المسبوق".
وأضافت "عليه جاء القرار بأن تقوم شركة اجنبية محايدة بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان المسؤول الاول عن الاستقرار النقدي في البلد, وبعد التقرير لكل حادث حديث".
كانت هذه تفاصيل خبر شريم:بعد تقرير الشركة التي ستدقق بحسابات مصرف لبنان لكا حادث حديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.