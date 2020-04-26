نصار لباسيل: تحمل مسؤولية 40 مليار دولار هدر في وزارة الطاقة

رد عضو كتلة "الجمهورية" القوية" النائب ​أنيس نصار​، على كلام رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​" حول ان "​الدولة​ مسؤولة عن ​المال​ الضائع ليس بأصولها ولكن بمسؤولية القيمين عليها"، قائلا: "عظيم ونحن معك. تفضل تحمل مسؤولية 40 مليار ​دولار​ أنت شخصيا مسؤول عن هدرها في ​وزارة الطاقة​". إضغط للمزيد

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