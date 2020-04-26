شكرت بلدية جبيل، في بيان، بعد قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الذي عدل بموجبه مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية والصناعية، وسمح فيه بإعادة العمل للمحال الصغيرة ضمن شروط معينة، ابتداء من يوم غد الاثنين، لجميع المواطنين والمستثمرين في المدينة التزامهم التام بقرارات البلدية السابقة، لجهة عدم فتح المؤسسات التجارية واحترام التعبئة العامة، على أمل أن تعوض المؤسسات والمحال الخسائر المادية التي طاولتها في الأشهر الماضية.
وتمنت على جميع المواطنين "التزام الارشادات لجهة وضع الكمامات والتعقيم خلال خروجهم الى المحال التجارية التي ستعاود فتح أبوابها ابتداء من يوم غد"، داعية أصحاب المؤسسات التجارية الى "الالتزام أيضا بالتعليمات الصادرة عن المراجع المختصة".
وأملت أن "تشهد الايام المقبلة نهاية لكورونا ويعود الجميع الى حالته الطبيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جبيل: التزام الارشادات خلال الخروج الى المحال التجارية التي ستفتح غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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