أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1345 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 146 إصابة
بيروت 112 إصابة
كسروان 82 إصابة
بشري 70 إصابة
بعبدا 55 إصابة
جبيل 50 إصابة
زغرتا 36 إصابة
عكار 26 إصابة
الشوف 19 إصابة
عاليه 18 إصابة
البترون 18 إصابة
طرابلس 14 إصابة
صيدا 12 إصابة
بعلبك 10 إصابة
المنية الضنية 10 إصابة
صور 9 إصابة
الكورة 6 إصابة
زحلة 4 إصابة
بنت جبيل 4 إصابة
قيد التدقيق 2 إصابة
النبطية 2 إصابة
مرجعيون 1 إصابة
وحاصبيا 1 إصابة
وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 707 إصابات بفيروس كورونا منذ 21 شباط الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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