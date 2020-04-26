غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 707 إصابات بفيروس كورونا منذ 21 شباط الماضي

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد ​حالات​ الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1345 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات ب​فيروس كورونا​، جاءت كالتالي:

​المتن​ 146 إصابة

​بيروت​ 112 إصابة

​كسروان​ 82 إصابة

بشري 70 إصابة

بعبدا 55 إصابة

جبيل 50 إصابة

زغرتا 36 إصابة

عكار 26 إصابة

الشوف 19 إصابة

عاليه 18 إصابة

البترون 18 إصابة

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طرابلس 14 إصابة

صيدا 12 إصابة

بعلبك 10 إصابة

​المنية​ ​الضنية​ 10 إصابة

صور 9 إصابة

​الكورة​ 6 إصابة

زحلة 4 إصابة

​بنت جبيل​ 4 إصابة

قيد التدقيق 2 إصابة

​النبطية​ 2 إصابة

​مرجعيون​ 1 إصابة

و​حاصبيا​ 1 إصابة

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.