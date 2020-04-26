محكمة كويتية تصدر حكما بحق 9 متهمين بالاستيلاء على المال العام

قررت محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل 9 من متهمي القضية المعروفة باسم "ضيافة الداخلية"، والمتهم فيها 24 شخصا، بينهم مسؤولين بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وبحسب صحيفة "القبس"، فإن المتهمين المحبوسين قبل الجلسة الأخيرة، ومن بينهم العميد عادل الحشاش، سيتم استمرار حجزهم في السجن.
وسوف يستمر احتجاز عدد من المتهمين حتى صدور الحكم القضائي الذي تم تمديد النطق فيه.
كانت هيئة المحكمة عقدت 21 جلسة على مدى عام كامل، حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من شباط 2019 والأخيرة في الثالث من شباط 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم.
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