وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن تسجيل 929 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​. وذكرت ​وزارة الصحة العامة​ أن الارتفاع الملحوظ لعدد ​حالات​ الإصابة ​الجديدة​ المؤكدة بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب منها أن انتشار الفيروس قد بدأ بالدخول في مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي، داعية جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام القناع الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.

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