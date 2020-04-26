ذكرت صحيفة "شيكاغو صان تايمز" أن مواطنا أميركيا قدم دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين، احتجاجا على حرمانه من الدعم المالي المخصص للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا بسبب زوجته الأجنبية.
وذكر المواطن من سكان ولاية إلينوي المدعو جون دو، وهو من بين 1.2 مليون أميركي متزوج بمهاجرات ليست لديهن أرقام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة، أن السلطات حرمت عائلته من شيكات التحفيز التي أمر ترامب بدفعها إلى المواطنين أواخر مارس الماضي. ولا يحصل المواطن على شيكات التحفيز لأنه يقدم إقراراته الضريبية مع زوجته الأجنبية. ولدى دو وزوجته طفلان يحملان الجنسية الأميركية كوالدهما.
واتهمت الدعوى الموجهة أيضا ضد رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ووزير المالية ستيفن منوتشين، الحكومة بالتمييز بحق دو وغيره من المواطنين استنادا إلى خياراتهم في الزواج، وطالبت بتعديل القانون الذي وقع عليه ترامب في 27 آذار، والذي يقضي بدفع شيكات التحفيز بقيمة 1.2 ألف دولار إلى المواطنين الذين لا تزيد أرباحهم عن 75 ألف دولار.
كما طالب دو الحكومة بدفع تعويضات عن "ألم ومعاناة نفسية شديدة" تعرض لها إثر هذا التمييز.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن أميركي يقاضي ترامب بعد حرمانه من مخصصات مالية بسبب زوجته الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.