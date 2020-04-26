أردوغان: الهدف التاريخي للدولة التركية هو صون سيادتها وتحقيق السلام في العالم

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة في الذكرة الـ105 لمعركة "جناق قلعة"، أن الهدف التاريخي للدولة التركية، هو "صون سيادتها وتحقيق السلام في العالم"، مشددا على "اننا عازمون رغم كل الصعاب على مواصلة الكفاح من أجل ترسيخ الاستقرار والقيم الإنسانية، بدلاً من الحروب والإرهاب والعنف".
وترحم أردوغان على "الشهداء والأبطال وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، الذي كان قائدا في تلك المعركة".
يذكر أن معركة "جناق قلعة" وقعت خلال الحرب العالمية الأولى وبالتحديد العام 1915، حيث "حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل، وأدت الى مقتل أكثر من 250 جندي عثماني.
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