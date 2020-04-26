أردوغان: الهدف التاريخي للدولة التركية هو صون سيادتها وتحقيق السلام في العالم

أكد الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، في رسالة في الذكرة الـ105 لمعركة "​جناق قلعة​"، أن الهدف التاريخي للدولة التركية، هو "صون سيادتها و​تحقيق​ ​السلام​ في ​العالم​"، مشددا على "اننا عازمون رغم كل الصعاب على مواصلة الكفاح من أجل ترسيخ الاستقرار والقيم الإنسانية، بدلاً من الحروب و​الإرهاب​ و​العنف​".

وترحم أردوغان على "الشهداء والأبطال وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس ​الجمهورية​ التركية، الذي كان قائدا في تلك المعركة".

يذكر أن معركة "جناق قلعة" وقعت خلال الحرب العالمية الأولى وبالتحديد العام 1915، حيث "حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة ​الدولة​ العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل، وأدت الى مقتل أكثر من 250 جندي عثماني.