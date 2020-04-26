مجموعة الـ 20 تطلق مبادرة دولية لمواجهة كورونا

طرحت ​مجموعة العشرين​ مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد. وقال الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، ​وزير المالية​ السعودي ​محمد الجدعان​ إن " المجموعة ما زالت تعمل لسد الفجوة التمويلية لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بثمانية مليارات ​دولار​ وسوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حاليا في ​القطاع الصحي​"، مشيرا الى أن "​المجتمع الدولي​ لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه ​الأزمة​ الصحية".

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