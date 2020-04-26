العثور على جثتين في موقع اختفاء كوريين جنوبيين

كاتماندو: أعلنت السلطات في النيبال الأحد العثور على جثتين في جبال هيمالايا، من المرجح أن تعودا الى اثنين من الكوريين الجنوبيين الذي لقوا حتفهم في انهيار جليدي في يناير.
وضرب انهيار ثلجي كبير المتنزهين على ارتفاع 3230 مترا قرب مخيم قاعدة أنابورنا في النيبال في 17 يناير. لكن تتالي الانهيارات الثلجية وتساقط الثلوج المستمر صعّب عملية البحث.
وكانت فرق البحث عثرت السبت على جثة مجمدة لمرشد الكوريين النيبالي بعدما عادت الشرطة إلى المنطقة الجمعة وكشف ذوبان الثلوج عن حقيبة.
وقال قائد شرطة منطقة كاسكي دان بهادور كركي لوكالة فرانس برس إن "فريق إنقاذ على متن مروحية عسكرية يحاول إعادة جثتين أخرتين من موقع الانهيار الجليدي، اللتين عثرنا عليهما السبت".
وأوضح "لم يتم التعرف إلى الجثتين بعد ولكن قد تعودان للكوريين الجنوبيين لأنه تم العثور عليهما في مكان اختفائهما نفسه".
يتهافت مئات المتسلقين من العالم بأسره في موسم الربيع إلى المنطقة لاغتنام الطقس الجيد بغية الوصول إلى أعلى قمة في العالم بين نهاية أبريل ومطلع مايو. وطبقت النيبال إجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال الشهر الماضي مع تعليق كل تصاريح التسلق.
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