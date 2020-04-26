كونتي يعد بإعادة فتح المدارس في إيطاليا في سبتمبر

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روما: وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس في سبتمبر لـ"عدم تعريض صحة الأولاد" للخطر في حديث نشرته الأحد صحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية.

وقال "نفكر بالطبع بالمدارس وسيعاد فتحها في سبتمبر. لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس (قبل سبتمبر)".

أضاف "صحة أولادنا على المحك" في وقت اغلقت المدارس في مطلع مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة 26 ألف شخص في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا.

أكد كونتي أيضا أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية اعتبارا من الرابع من مايو.

تابع "نعمل (...) لإعادة فتح قسم كبير من المؤسسات من الصناعة إلى البناء اعتبارا من الرابع من مايو".

أضاف أن هذه الخطة ستعلن "في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير" لكن على المؤسسات أن "تطبق بروتوكولات السلامة بصرامة" كالتباعد الاجتماعي أو وضع الأقنعة.

وأشار كونتي تحديدا إلى "الأنشطة الانتاجية والصناعية المخصصة للتصدير" لأنها أمام خطر الانقطاع عن الشبكات العالمية.

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وأكد أن حكومته تعمل عمومًا "لإعطاء آفاق موقتة واضحة لكل الأطراف الاقتصادية" بما في ذلك الحانات والمطاعم والأنشطة السياحية الأخرى التي ستفتح في المرحلة الأخيرة للسماح لها بـ"تبني كل التدابير الوقائية لاستئناف نشاطها مع شروط سلامة قصوى".

حول حرية التنقل التي باتت اليوم محدودة في مكان الإقامة ومرتبطة بدواع مهنية وصحية حصريا، أشار إلى "تدابير أقل صرامة" دون الغوص في التفاصيل.

وقال كونتي "لسنا بعد في مرحلة تسمح لنا بمنح حرية تامة في التنقل (...) لكننا سنحاول زيادة أذون الخروج مع الإبقاء على ضمانات للوقاية من الوباء ووقف تفشيه".



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في إيطاليا

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