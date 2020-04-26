حصيلة الوفيات اليومية لكوفيد-19 في إسبانيا تنخفض إلى 288

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مدريد: أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 288 مصابًا به في إسبانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو الرقم الأدنى منذ 20 مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

ترفع هذه الحصيلة اليومية إجمالي الوفيات إلى 23190 في هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر تضرراً جراء تفشي الوباء خلف الولايات المتحدة وإيطاليا، وسط الشروع في تخفيف إجراءات الإغلاق العام من خلال السماح للأطفال بالخروج.

صار بإمكان من تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً الخروج إلى الهواء الطلق للمرة الأولى منذ ستة اسابيع الأحد، ولكن بمرافقة شخص بالغ ولمدة ساعة واحدة فقط.

أما من تتراوح أعماره بين 14 و18 عاماً، فبمقدورهم مغادرة المنزل، ولكن للدواعي نفسها المطبقة على البالغين، مثل الذهاب لشراء الغذاء أو إخراج الكلب.

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على غرار البالغين، فمن غير المتوقع أن يطول الوقت قبل السماح لهم بالتنزه أو ممارسة الرياضة. وسيكون ذلك في 2 مايو في حال ظل نسق العدوى متباطئا، وفق ما اكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السبت.

وتقدّر السلطات الصحية بأن البلاد تجاوزت ذروة تفشي الوباء في 2 ابريل، حين سجّلت 950 وفاة في 24 ساعة. ويبلغ عدد الذين شفوا من الإصابة بالفيروس 98731، حسب أرقام وزارة الصحة.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في إسبانيا

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