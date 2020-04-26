سريلانكا تمدد تدابير الإغلاق مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

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كولومبو: مددت سريلانكا الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي كان مقررًا رفعه الاثنين، لأسبوع إضافي بعد ارتفاع في عدد الإصابات داخل قاعدة بحرية.

في غضون ساعات من الإعلان أن القيود التي فرضت في 20 مارس سترفع، ألغت الحكومة قرارها ومددت الإغلاق حتى الرابع من أمايو.

أفاد مسؤولون في قطاع الصحة عن ارتفاع في عدد الإصابات، لا سيما في منطقة مكتظة في العاصمة كولومبو، حيث سجلت 81 إصابة. كما ارتفع عدد الإصابات في أوساط البحارة في قاعدة "ويليسارا" العسكرية البحرية إلى 65 حالة، وفق المسؤولين.

وضعت القاعدة البحرية الواقعة في ضاحية لكولومبو، حيث يعيش 4 آلاف بحار مع عائلاتهم، تحت الحجر الصحي في الأسبوع الماضي، بعدما تبينت إصابة 30 بحارًا.

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توفي عسكري مساء السبت، لكن المتحدث باسم البحرية إيسورو سورياباندارا قال إن سبب وفاته هي حمى معوية وليس فيروس كورونا المستجد. وأفادت سريلانكا الأحد عن تسجيل 460 إصابة و7 وفيات حتى الآن.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في سريلانكا

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