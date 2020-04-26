المحكمة العليا تؤيد ترامب بشأن "وقف الهجرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.

ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت بالإضافة إلى مدينة نيويورك.

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وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

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وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه" اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.