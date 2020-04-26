شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان": استمرار توصيل الغاز الطبيعى بسيناء بالتزامن مع "حق الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على إسهامات قطاع البترول لواضحة فى المشروعات المهمة داخل محافظتى شمال وجنوب سيناء، موجها التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لاهتمامه الكبير بمساهمة ودعم قطاع البترول فى جهود تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشار السويدى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها باجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع.

وأشاد "السويدى" باستمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة فى سيناء "حق الشهيد" ولم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.

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جدير بالذكر، أن توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بمحافظة شمال سيناء قد بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 25 ألف عميل منزلى بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحى أل أيوب ومنطقة وسط البلد وحى أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحى عاطف السادات وحى السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة وكذلك محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود .

وفى اطار الاستمرار فى تقديم كافة التسهيلات لنظام التعاقد للمواطنين بمدينة العريش، يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط بنظام 30 جنيه شهريًا يتم تحصيلها على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد. واستكمالًا للتوسع فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم، تم وضع خطة حالية تشمل توصيل الغاز الطبيعى لحى الصفا وكذلك لمناطق شرق العريش وتشمل أحياء العبور والريسة وأبو صقل.

وفيما يخص مدينة شرم الشيخ، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 2600 وحدة سكنية، وكذلك التوصيل إلى 144 منشأة سياحية وتجارية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية إلى 1100 وحدة إسكان اجتماعى فى الرويسات.