شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السادات: " ميت شغلانه" و6 مذكرات في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانب من حياة الرئيس الراحل أنور السادات والمهن التي عمل بها، إضافة إلى تفرده في كتابة 6 مذكرات لسيرته على مدى سنوات عمره.

ويقول الكاتب شريف عارف : إن أهم مذكرات صدرت للرئيس السادات كانت الأخيرة وهي " البحث عن الذات" والتي نشر بـ 13 لغة بينها الانجليزية والفرنسية والالمانية والعبرية منذ عام 1978 ولسنوات متتالية.

وأضاف عارف : إن صحافة العالم نشرت فصولاً كاملة منه منها مجلتي التايم الامريكية وباري ماتش الفرنسية ، والأهرام المصرية.

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وفي مايو عام 1980 صدرت طبعة خاصة من الكتاب حرص الناشر على التأكيد في بدايتها على أن الرئيس إضافة لمساهمته بالتكلفة فقد تنازل عن حقوق المؤلف عن هذه الطبعة، وأن جميع الحقوق المترتبة على النشر مخصصة لتنمية وتطوير قرية "ميت أبو الكوم" مسقط رأس الرئيس.

. ( المصدر – كتاب " البحث عن الذات – الرئيس محمد أنور السادات)

يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .