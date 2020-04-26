طلب إحاطة لحل أزمة أطباء تكليف 2020 وتثبتيهم بالقطاع الصحى فورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان بشأن سرعة حسم ملف اطباء تكليف مارس 2020 والذين يصل عددهم لـ 7 آلاف طبيب.
ولفت في نص طلب الإحاطة المقدم منه، إلي أن حركة التكلٌيف الجديدة تضمنت عدد من السلبيات أكد الأطباء أنها من الممكن أن تضر بمستوي تدريب الأطباء وستؤدي إلي عجز كبير في قطاع الطب الوقائي.
وشدد أن هذه الإشكالية تودي إلي إفراغ المستشفيات والوحدات الصحية من النواب الجدد للأطباء نتيجة عدم تضمينها في التكليف الجديد، وهو ما يجعله أمر صعب في الوقت الحالي في ظل أزمة فيروس كورونا.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة حل هذه الأزمة لسد العجز وحسم انضمامهم إلي صفوف الأطباء للخدمة في هذه الظروف الحرجة الراهنة، مشددا أن الوضع الحالى وأزمة كورونا لا يسمح بعدم استغلال أى كادر طبى والذى يستلزم ضرورة الاستفادة منه فى سد أى عجز وإعداده بشكل متوائم لأى طوارىء قد تحدث الفترة القادمة .
وكانت قد طرحت هذه الأزمة النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان بوجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضا على ناظم التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بالتدخل لحل تلك الأزمة ودعوة الوزيرة للحضور لمناقشة هذا الأمر نظرا لما يقوم به الأطباء من دورا ملموسا فى مواجهة فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الأطباء هم حائط الصد الأول عن المجتمع المصرى فى هذه الأزمة.
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