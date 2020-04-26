طلب إحاطة لحل أزمة أطباء تكليف 2020 وتثبتيهم بالقطاع الصحى فورا

ولفت في نص طلب الإحاطة المقدم منه، إلي أن حركة التكلٌيف الجديدة تضمنت عدد من السلبيات أكد الأطباء أنها من الممكن أن تضر بمستوي تدريب الأطباء وستؤدي إلي عجز كبير في قطاع الطب الوقائي.

وشدد أن هذه الإشكالية تودي إلي إفراغ المستشفيات والوحدات الصحية من النواب الجدد للأطباء نتيجة عدم تضمينها في التكليف الجديد، وهو ما يجعله أمر صعب في الوقت الحالي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة حل هذه الأزمة لسد العجز وحسم انضمامهم إلي صفوف الأطباء للخدمة في هذه الظروف الحرجة الراهنة، مشددا أن الوضع الحالى وأزمة كورونا لا يسمح بعدم استغلال أى كادر طبى والذى يستلزم ضرورة الاستفادة منه فى سد أى عجز وإعداده بشكل متوائم لأى طوارىء قد تحدث الفترة القادمة .

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