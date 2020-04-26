ضبط 9 أسلحة نارية و8 قضايا مخدرات في حملة أمنية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: وجه قطاع الأمن العام، حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة ميت غمر. وأسفرت جهود الحملة، باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 9 قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، بندقيتين خرطوش، 6 فرد محلي، 21 طلقة مختلفة الأعيرة. وضبط أيضا 8 قضايا مخدرات "إتجار" بإجمالى أوزان بلغت (20,640 كيلو جرام – 552 قرص مخدر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حال المتهمين. جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

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