تجهيز المستشفى التخصصي لتحويلها إلى "عزل كورونا" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

بدأت مديرية صحة بني سويف إجراءات تجهيز المستشفى التخصصي "العام سابقًا"؛ تمهيدًا لتحويله إلى مستشفى عزل، لاستقبال الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت مديرية الصحة في خطاب موجه للمستشفى، بالبدء في الإخلاء الجزئي، وعدم استقبال أي حالات مرضية جديدة، طبقا للخطة التي وضعتها المديرية.

وذلك بالتنسيق مع إدارتي الطب العلاجي والطوارئ، ومستشفتي التأمين الصحي والجامعة، لاستقبال المترددين على المستشفى التخصصي.