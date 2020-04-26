عبء ثقيل على الأسرة.. طلب إحاطة إلى وزير الاتصالات بتخفيض أسعار باقات الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالبت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، عبر طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، وزيرَ الاتصالات بتخفيض حقيقي وملموس في أسعار باقات الإنترنت الشخصي والمنزلي؛ نظرًا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه في هذه الأيام في كتابة الأبحاث العلمية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وكذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة.

وأضافت هجرس، في طلب الإحاطة، أن طلاب المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات غلق المدارس والاعتماد على التحصيل عبر الإنترنت والاستبدال بآلية الامتحانات لمعظم السنوات الدراسية آلية إعداد وتقديم الأبحاث العلمية.. كل ذلك جعل طلاب المدارس مجبرين على المكوث لساعات طويلة على أجهزة الحاسب، مستخدمين الإنترنت؛ وهو ما يشكل عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسرة المصرية، فضلًا عما تعانيه الأُسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات حتمية.

وأشارت البرلمانية إلى أن طلبها في الأصل كان بيانًا عاجلَا؛ لكنها عمدت إلى استخدام آلية طلب الإحاطة بدلًا منه تماشيًا مع الظروف الحالية، وأنها تفاعلت مع هذا الموضوع عبر أدواتها البرلمانية؛ نظرًا لتلقيها عديدًا من الشكاوى من الأُسر وما تلمسه من معاناة الأسر بشكل عام.