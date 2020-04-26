إيران توقف 8 أشخاص وتضبط سفينة تهريب وقود في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أن قوات خفر السواحل الإيرانية بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد تمكنت من اعتراض سفينة لتهريب الوقود في المياه الإقليمية بالخليج.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان عبدالله لشكري قوله إنه "تم إبلاغ خفر السواحل في قاعدة ميناب البحرية بأن المهربين ينوون تحميل كمية من الوقود في سفينة من ساحل المدينة وإخراجها من الحدود البحرية للبلاد".

وأضاف أن خفر السواحل اتخذوا التدابير اللازمة وقاموا باجراءت استخباراتية، ورصدوا سفينة الوقود المهرب على مسافة 12 ميلا من الساحل وقاموا بتوقيفها.

وأشار نائب قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان إلى أنه تم اعتقال ثمانية مهربين وضبط وقود مهرب بقيمة أكثر من 67 مليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي).

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