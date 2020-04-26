مد أجل الحكم على 9 متهمين بقضية " أحداث عنف الموسكي" لجلسة 20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث عنف الموسكي"، لجلسة 20 يونيو.
عقدت الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين"، وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.
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