ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في بني سويف إلى 59 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا من أبناء المحافظة، وخرجت من مستشفيات العزل، إلى 59 حالة من كافة مراكز المحافظة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من أبناء المحافظة، متمنيًا لهم دوام الصحة، وأن تكون الأيام المقبلة خير عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة، وأن نعبر جميعًا بوطننا الغالي هذه المحنة بكل أمن وسلام.

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الكبير والبطولي الذي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل أجهزتها المعنية والمعاونة.