عادات المغاربة الرمضانية التي غيبتها “الجائحة” – فيديو

حل رمضان السنة الحالي، في ظروف استنائية، يشهدها المغرب كغالبية دول العالم، وهو ما حرم المغاربة من عادات، وممارسات مرتبطة بالشهر الفضيل، نتيجة الظروف، التي فرضتها حالة الطوارى.
ووجد المغاربة أنفسهم محرومين من عادات، وممارسات رمضانية عديدة، في سبيل الالتزام بتعليمات السلطات، وحماية الأنفس، كجزء مهم في حرب مواجهة جائحة كورونا، التي بعثرت الأوراق في كل الأماكن.
ويفتقد المغاربة للأجواء الروحانية في المساجد، وممارسة الرياضة على شاطى البحر، والمنافسة في دوريات الكرة الرمضانية، ولعب الورق، والعديد من الأمور، التي كانت تحضر بقوة في شهور رمضان.
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