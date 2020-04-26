ارتفاع إصابات كورونا في الكويت ل 3075 والمتعافين 806 حالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات الى 3075.

وأشار الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الى تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم إيراني "57 عاما" ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 حالة منذ بداية الازمة في الكويت.

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كما أشار الى ان هناك 806 حالات تماثلت للشفاء. وأضاف ان الحالات الجديدة المصابة بكورونا هي 20 حالة مرتبطة بالسفر لكويتيين وحالة لهندي و149مخالطة منها 16 لكويتيين و52 الهند و26 مصر و14 بنغلادش بالإضافة الى 14 حالة قيد التقصي 9 لكويتيين و2 سريلانكا

و2 إيران وحالة "بدون".

وقال السند إن هناك 61 حالة في العناية المركزة و 2249 حالات تتلقى العلاج.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 806 حالات