حصيلة الوفيات بكورونا في بلجيكا تتجاوز 7 آلاف

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلجيكا اليوم الأحد، عتبة السبعة آلاف حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 178 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي بلغ 7094، ووقعت 45% فقط من هذه الحالات في المستشفيات، فيما تعود 53% أخرى إلى دور رعاية المسنين.
وتم تسجيل 809 إصابات جديدةبكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح مجموع الإصابات 46134.
ولا يزال 891 مريضا في أقسام الرعاية الصحية في المستشفيات، 620 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتمثل أرقام اليوم في بلجيكا انخفاضا في معدل الوفيات الجديدة مقارنة مع 241 وفاة أعلن عنها يوم أمس.
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