بدأت ثماني وحدات متنقلة يديرها أفراد من الجيش البريطاني في التنقل عبر البلاد، لإجراء اختبارات فيروس كورونا، على أن تليها عشرات الوحدات الأخرى لاحقا وفقا لموقع روسيا اليوم.
ويهدف نشر هذه الوحدات لمساعدة الحكومة على الاقتراب من تحقيق هدفها بإجراء 100 ألف اختبار يوميا لفيروس كوروناالمستجد.
وكان وزير الصحة مات هانكوك، قد وعد بإجراء هذا العدد من الاختبارات اليومية بحلول 30 أبريل، لكن بحلول يوم الجمعة لم يتم إجراء سوى 28760 فقط.
وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأحد، إن تلكالمركبات المعدلة ستقوم بأخذ عينات من الحلق وإرسالها إلى مختبرات لمعالجتها.
وستبدأ 96 وحدة أخرى بالعمل خلال شهر مايو، ويمكن إقامة هذه الوحدات خلال أقل من 20 دقيقة وتجري اختبارات للعاملين الأساسيين، مثل من يعملون في دور رعاية المسنين والشرطة والسجون.
وهناك مخاوف من إمكانية أن يؤدي نقص الاختبارات إلى إبطاء خروج بريطانيا التدريجي من العزل العام ويؤخر تعافي الاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تنشر وحدات متنقلة لزيادة اختبارات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.