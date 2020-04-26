كوريا الجنوبية تعلن إصابة 263 شخصًا بكورونا بعد تماثلهم للشفاء

أعلنت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية جونج أون-كيونج اليوم الأحد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عاود إصابة 263 شخصا في جميع أرجاء البلاد بعد تماثلهم للشفاءالتام.
تنشيط" للفيروس بين الناس، وليس إعادة العدوى، لأن الاختبارات كانت إيجابية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل".
وقالت جونج (حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخرى. وربما كان هناك "إعادة
وأضافت المسئولة الكورية الجنوبية أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان 263 شخصا يمكن أن ينقلوا الفيروس مرة أخرى أم لا.
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