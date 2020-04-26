2.5 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الأخير نحو 2.5 ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء، بأن حصيلة ضحايا الفيروس التاجيفي الولايات المتحدة ارتفعت خلال هذه الفترة بـ2494 وفاة جديدة وبلغت 53511.
وشهدت هذه الأرقام ارتفاعا جديدا منذ ذلك الحين، وبلغت حتى الآن 53934 وفاة، وسجلت في البلاد حتى الآن 939249 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأقل.
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