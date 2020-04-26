كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر البرق يقتل 10 أشخاص في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 10 قرويين خلال العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في شرق الهند.

وقد أعلن براتاي أمريت، مسؤول إدارة الكوارث بولاية بيهار، إصابة تسعة آخرين بجروح بعد أن ضربهم البرق في قرية خالبورا في منطقة ساران بولاية بيهار.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، الأشخاص كانوا يجمعون الخضروات في المزارع الواقعة على بعد 60 كيلومترًا (35 ميلًا) شمال باتنا، عاصمة الولاية.

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ويذكر أن البرق قتل في يوليو من العام الماضي، 39 شخصا في ولاية بيهار خلال موسم الرياح الموسمية.

وذكرت صفحة "سارانيا تايمز" الهندية على فيسبوك، أن غضب الطبيعة على نطاق واسع جعل البرق يقتل تسعة أشخاص في ساران صباح اليوم، تاركًا نصف دزينة مصابين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.