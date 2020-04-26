كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. خروج الأطفال لأول مرة بعد ستة أسابيع من إغلاق كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرا على الأقدام، وعلى ألواح التزلج وعلى الدراجات البخارية، سمحت السلطات في إسبانيا للأطفال بالخروج من منازلهم، اليوم الأحد، للمرة الأولى بعد ستة أسابيع طويلة من العيش تحت أحد أقسى عمليات إغلاق فيروس كورونا الجديد في أوروبا.

كان الأطفال يرتدون كمامات واقية خارج مدريد، مع السماح لأقل من 14 عامًا بالخروج لأول مرة منذ أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 14 مارس وأغلقت معظم الأنشطة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت لوسيا إيبانيز، 9 سنوات، في نزهة مع والدتها، إنها افتقدت الشوارع والمنتزه و "والشعور بالهواء على وجهك" خلال الإغلاق.

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وأضافت: "لم أظن قط أنني سأفتقد المدرسة ولكنني أفتقدها حقًا".

يُسمح للأطفال بساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف يوميًا بين الساعة 9 صباحًا و 9 مساءً ، ويقيمون على بُعد كيلومتر واحد من منزلهم.

يمكن للبالغين مرافقة ما يصل إلى ثلاثة أطفال ، والذين لن يُسمح لهم باستخدام ملاعب اللعب ويجب أن يلتزموا بإرشادات التباعد الاجتماعي ، ويبقون على الأقل مترين (6.5 قدم) من الأشخاص الآخرين.

جاء هذا الاسترخاء في الوقت الذي سجلت فيه إسبانيا، وهي واحدة من أسوأ الدول التي تضررت من جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19 العالمي، أقل زيادة يومية لها في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في أكثر من شهر.