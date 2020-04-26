كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل أقل وفيات بفيروس كورونا في أكثر من شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إسبانيا، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مع 288 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وقالت وزارة الصحة، إن ذلك رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23.190 من 22902 في اليوم السابق، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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ارتفع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا إلى 207،634 من 205،905 في اليوم السابق.

وقد أصدرت السلطات في إسبانيا مبادئ توجيهية، يوم السبت، تسمح للأطفال بالخروج بعد ستة أسابيع من العيش تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، اليوم، 378، بزيادة طفيفة عن يوم الجمعة 367، وهي الحصيلة الأدنى في الشهر الماضي.