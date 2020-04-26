كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. وزير الخارجية يرفض شرح استراتيجية الخروج من الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيكراب، اليوم الأحد، بأنه يجب على الحكومة ألا تتسرع في تخفيف حظر فيروس كورونا ويجب أن تتصرف بحذر لتجنب ارتفاع ثان في العدوى وإغلاق ثانٍ من شأنه أن يضر بثقة الجمهور.

وقال "راب" لشبكة "سكاي نيوز": "نحن في مرحلة حساسة وخطيرة ونحتاج إلى التأكد من أن الخطوات التالية مضمونة"، مضيفًا، أن الحكومة "تقوم بواجبها" خلف أبواب مغلقة بشأن ما سيحدث في المرحلة التالية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "ليس من المسؤول البدء في التكهن بالإجراءات الفردية"، وحث الجمهور على الالتزام بالإرشادات الحالية، وهي البقاء في المنزل باستثناء السفر الضروري.

تم الضغط على وزير الخارجية، الذي ينوب عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أثناء تعافيه من فيروس كورونا الجديد COVID-19، للكشف عن تفكير الحكومة في كيف ومتى قد تبدأ بريطانيا في رؤية تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي.