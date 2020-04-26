كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحذر من التسابق لاستئناف السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من إعادة فتح الوجهات السياحية بسرعة كبيرة، وأنه يجب على أوروبا أن توافق على مسار مشترك للعودة إلى حرية السفر، حسبما نقلت صحيفة " بيلد ام زونتاج" عنه، اليوم الأحد.

وقال "ماس" للصحيفة: "سباق أوروبي لرؤية من سيسمح بالسفر السياحي أولاً سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأشار "ماس" إلى ارتفاع معدل الإصابة في منتجع التزلج النمساوي إيشغل، حيث يعتقد أن العديد من السياح الألمان أُصيبوا.

وأضاف: "لقد اختبرنا بالفعل ما يمكن أن تفعله مجموعة العدوى في منتجع العطلات الشهير في البلدان الأصلية للسياح. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

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وأردف "ماس"، أن أوروبا بحاجة إلى الاتفاق على معايير مشتركة للعودة إلى حرية السفر "بأسرع ما يمكن، ولكن بمسؤولية حسب الضرورة".

كما قال "ماس": "يجب ألا ندع النجاحات التي تحققت بشق الأنفس في الأسابيع القليلة الماضية دمرت"، مضيفًا أنه بخلاف ذلك ستكون هناك قيود على السفر لفترة أطول.

ويعتقد أن مئات السائحين من دول من بينها ألمانيا والنرويج وأيسلندا أُصيبوا في إيشغل القريبة من نقطة التقاء النمسا وسويسرا وإيطاليا وتشتهر بمشهدها الحزبي.

وقد اتُهمت السلطات المحلية على نطاق واسع بالاستجابة ببطء شديد حيث أصبح من الواضح الآن أن الفيروس وجد أرضًا خصبة في قضبان التزلج المزدحمة في منتجعات مختلفة وانتشر في إيشغل لمدة شهر قبل أن يتم عزله في 13 مارس.

رفعت السلطات النمساوية الحجر الصحي لفيروسات كورونا هذا الأسبوع في ثلاثة من أفضل منتجعات التزلج على الجليد في البلاد، بما في ذلك إيشغل، وأزالت القيود قبل أيام من انتهاء صلاحيتها.

اقترحت الدولة استئنافًا متدرجًا للسياحة، مما سمح في البداية للزوار الألمان بالدخول، بدلاً من إعادة التشغيل الكامل لاتفاق الاتحاد الأوروبي المفتوح العضوية المعلق.