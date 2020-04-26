كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تبلغ عن 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت سنغافورة 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 132424 حالة، وفقًا لبيان وزارة الصحة في البلاد، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة في البيان، إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة هم عمال مهاجرون يعيشون في مهاجع، وخمس عشرة حالة جديدة مقيمة بشكل دائم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وارتفع عدد الحالات الجديدة من 618 يوم السبت.

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ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة لديها الآن أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا، بسبب تفشي الأمراض في المهاجع الضيقة التي يسكنها أكثر من 300.000 عامل معظمهم من جنوب آسيا.

وقد توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم موعد انتهاء أزمة كورونا في العديد من الدول العربية والغربية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.