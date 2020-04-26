كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل وسائل إعلام كوريا الشمالية على شائعة وفاة الزعيم كيم جون أون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت شائعات في وسائل الإعلام الغربية، عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسط تكهنات حول حالته الصحية وغيابه عن الساحة السياسية في بلاده مؤخرا.

وكان تلفزيون هونج كونج، قد أعلن مساء أمس السبت، أن الزعيم كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية توفي بالفعل.

ومن جانبها واصلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الصمت عن الأنشطة العامة ولم تنشر أي تقارير حول الأنشطة العامة للزعيم كيم جونغ أون، منذ أسبوعين، وسط تزايد الأنباء والتقارير حول خطورة وضعه الصحي.

وقد أفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية، في وقت سابق، بأن الزعيم أرسل "تقدير"، للأشخاص الذين يعملون لبناء منشآت في بلدة حدودية شمالية، لكنها واصلت التزام الصمت بشأن أنشطته العامة وسط تزايد الشائعات حول صحته.

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وكانت الإذاعة الحكومية، قالت إن "كيم جونغ أون أرسل تقديرا للعمال الذين يدعمون بجدية وبكل إخلاص تأثيث سامجيون ... العمال في شغف للمساهمة الجادة في بناء قوة اشتراكية دون نسيان ثقة الحزب وتوقعاته في أي لحظة".

ويذكر أن سامجيون، تقع عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، والمعروفة بأنها مسقط رأس والد كيم الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.