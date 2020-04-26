كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أستراليا تطلق تطبيقا مثيرا للجدل لتتبع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، تطبيقًا مثيرًا للجدل لتتبع فيروس كورونا الجديد ووعدت بتشريع حماية الخصوصية حوله في الوقت الذي تحاول فيه السلطات إعادة أستراليا والاقتصاد إلى وضع أكثر طبيعية.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، في مؤتمر صحفي متلفز، معلنًا عن إطلاق التطبيق: "نحن نفوز، لكننا لم نفز بعد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة الأسترالية، التي تريد أن يسجل 40٪ على الأقل من السكان لجعل هذا الجهد فعالاً، إن التطبيق التطوعي، الذي لن يتتبع الموقع، آمن.

وقال "هانت": "سيساعدنا هذا بينما نسعى للعودة إلى نمط الحياة الطبيعي والأسترالي. لا أحد يستطيع الوصول إلى ذلك، ولا حتى أنت ... يمكن فقط الوصول إلى هذه البيانات مسؤول الصحة العامة في الولاية".

وقالت وزارة الصحة على موقع التطبيق على الإنترنت، اليوم الأحد، إن الأمر تشريعي سيضمن طرحه على البرلمان في مايو المقبل.

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تمكنت أستراليا ونيوزيلندا المجاورة من السيطرة على تفشي فيروس كورونا قبل أن تجهد أنظمة الصحة العامة، لكن المسؤولين في كلا البلدين لا يزالون قلقين بشأن خطر تفشي المرض.

يستخدم التطبيق، الذي يعتمد على برنامج TraceTogether بسنغافورة، إشارات بلوتوث لتسجيل الدخول عندما يكون الأشخاص قريبين من بعضهم البعض. وقد تم انتقاده من قبل مجموعات الحريات المدنية باعتباره غزوًا للخصوصية.

ستمكّن بيانات الاتصال المخزنة في التطبيق مسؤولي الصحة من تتبع الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للإصابة.

تستخدم عدد قليل من البلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسرائيل، أساليب عالية التقنية لتتبع جهات الاتصال التي تنطوي على تتبع موقع الأشخاص عبر شبكات الهاتف، على الرغم من أن هذه الأساليب المركزية القائمة على المراقبة تعتبر غازية وغير مقبولة في العديد من البلدان.