كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تبدأ في إعادة فتح البلاد في 4 مايو.. والمدارس في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة صحفية، اليوم الأحد، إن بلاده ستبدأ في إعادة فتح البلاد في 4 مايو كجزء من خطط لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا ، وسيعاد فتح المدارس في سبتمبر، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال كونتي، لصحيفة La Repubblica الإيطالية اليومية: "نحن نعمل في هذه الساعات للسماح بإعادة فتح جزء جيد من شركات التصنيع إلى البناء في 4 مايو".

وأوضح إن الإجراءات ستقدم بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

Advertisements

كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد، وأول دولة فرضت إغلاقها في مارس. ويتم مراقبة مسارها عن كثب في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصادها.