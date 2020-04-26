كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أكبر قفزة لها في حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الهند عن 1990 حالة إصابة بالفيروسات الجديدة، اليوم الأحد - وهي أعلى قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 26496 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن هناك 824 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي حدثت في الهند، حيث تقع ولاية ماهاراشترا الغربية، موطن العاصمة المالية للهند، وهي الولاية الأكثر تضررا مع 7628 حالة و323 حالة وفاة.

وفقا لمجلس الهند للأبحاث الطبية (ICMR)، تم اختبار 625309 عينة حتى يوم الأحد.

أعلنت ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان، يوم السبت تمديد الحظر على التجمعات العامة حتى 30 يونيو، مما يجعلها أول ولاية هندية مددت حظرًا على التجمعات بعد نهاية الإغلاق على مستوى البلاد في 3 مايو.

في 25 مارس، دخلت الهند في تأمين الفيروس التاجي على مستوى البلاد والذي تم تمديده حتى 3 مايو. وقد خففت الحكومة الهندية منذ ذلك الحين بعض القيود للسماح بحصاد المحاصيل وفتح بعض المتاجر غير الضرورية.

