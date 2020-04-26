كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية.. تقرير إعلامي حكومي ينسب تصريح لـ"كيم" وسط تكهنات وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت إذاعة كوريا الديمقراطية، اليوم الاحد، أن الزعيم كيم جونج أون أعرب عن "تقديره" للعمال المشاركين فى بناء مدينة سامجيون وسط تكهنات حول صحته واحتمال وفاته، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية التي تديرها الدولة، ومع ذلك، لم يكن هناك تفصيل بشأن ظروفه الصحية أو الأنشطة العامة له.

وقالت الإذاعة الحكومية، نقلًا عن وكالة يونهاب: "أرسل الرفيق كيم جونج أون التقدير إلى العمال الذين يدعمون بجدية وإخلاص في تأثيث سامجيون. يتحمس العمال لشغف كبير للمساهمة الجادة في بناء قوة اشتراكية دون نسيان ثقة الحزب وتوقعاته في أي لحظة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيونج يانج يوم الخميس، أن "كيم" تلقى برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي الروسي جينادي زوغانوف في ذكرى زيارة الزعيم لروسيا.

في 22 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونج أون أرسل ردًا على تهنئة الرئيس السوري بشار الأسد بعيد ميلاد كيم إيل سونج.

ولم تذكر تفاصيل بشأن مكان "كيم" أو ظروفه الصحية.

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وذكرت وسائل إعلام حكومية أخرى في كوريا الشمالية، أنها لم تقدم تقارير عن أنشطة الزعيم، ولم يتم نشر صور جديدة له، وفقًا لوكالة يونهاب.

ظهرت آخر صوره على وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى جانب تقارير عن تفتيش "كيم" لقوات الدفاع الجوي في الجزء الغربي من كوريا الديمقراطية في 12 أبريل.

بدأت التكهنات حول صحة كيم جونج أون في وقت سابق من الشهر، عندما أفادت شبكة CNN أنه خضع لعملية جراحية وقيل إنه في "خطر شديد".

لم يظهر كيم في الاحتفال السنوي البارز بعيد ميلاد جده، وهي مناسبة كبيرة ومهمة في كوريا الشمالية. تبعت تقارير جديدة تكهنات تشير إلى أن الزعيم قد يكون ميتا.

ولم يؤكد المسؤولون الكوريون الشماليون هذه المزاعم.