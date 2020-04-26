عاجل.. المغرب يتجاوز الأربعة آلاف مصاب بكورونا بعد تسجيل 150 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الأحد، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة،150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4047 حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 557 حالة، بعد تسجيل 20 حالة تعافي جديدة، كما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 160 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة.