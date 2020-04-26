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ارتفاع إصابات كورونا في المغرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في المغرب والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 160 حالة. 

 

وأضافت الوزارة، أنها سجلت 150 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4047 حالة. 

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وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 557 حالة.

 

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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