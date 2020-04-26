باكستان تمدد الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

الأحد 26 أبريل 2020

أعلنت السلطات الباكستانية تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين، وذلك بعدما تجاهل عشرات الآلاف من المواطنين النصائح المطالبة بالبقاء في المنزل، مما أثار مخاوف من تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر.



Advertisements

وقال المتحدث باسم قسم الطيران بالحكومة عبد الستار خوخار في وقت متأخر من أمس السبت" تم تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى 15 مايو المقبل".

وكانت باكستان قد شهدت انقساما حول تخفيف القيود خلال شهر رمضان، حيث طالب الخبراء المواطنين بالبقاء في المنزل، وجرى تمديد القيود حتى التاسع من مايو المقبل.