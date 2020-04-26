شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:16 مساءً, 26 أبريل 2020 م المناطق - واس سجلت وزارة الصحة العمانية 93 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) منها 33 حالةً لعمانيين، و 60 حالةً لغير عمانيين.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1998 مصاباً، وعدد الوفيات عشرة، فيما تماثل 333 شخصاً للشفاء.

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