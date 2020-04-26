شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 66 حالة وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت روسيا 66 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 747 حالة. وذكرت السلطات الصحية الروسية أن 6361 إصابة جديد سُجلت في البلاد، ليصل عدد الإصابات إلى 80949 حالة، مشيرة إلى تعافي 517 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767 .

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