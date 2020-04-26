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إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا منذ شهر

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سجلت السلطات الصحية في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 288 حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 23190 متراجعاً إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس قفز إلى 207 آلاف و634 إصابة .

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